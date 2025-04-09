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Spor

İsmail Kartal için karar zamanı!

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran ekibi Persepolis'in ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluk şansı azaldı. Konuyla ilgili konuşan takımın eski oyuncusu Amir Hossein Aslanian sezon sonunda en az 8 oyuncu ile yolların ayrılması gerektiği dile getirdi.

HABER MERKEZİ9 Nisan 2025 Çarşamba 11:17 - Güncelleme:
İsmail Kartal için karar zamanı!
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İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, geçtiğimiz cumartesi günü Esteghlal Khuzestan ile golsüz berabere kalarak İran Premier Ligi'nde şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

Bir dönem Persepolis forması giyen Amir Hossein Aslanian, ligde bitime 5 hafta kala lider Tractor Sazi'nin bir maç fazlasıyla 6 puan gerisinde kalan eski takımı için şampiyonluk umutlarının azaldığını dile getirdi.

"Bitime bir iki hafta kala Tractor'un şampiyonluğu garantileyeceğini düşünüyorum." diyen Aslanian, Persepolisli futbolcuların kalan haftalarda ikincilik için motivasyonlarını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

İran basınından Tasnim'e konuşan eski futbolcu, İsmail Kartal'ın Persepolis'teki performansına ilişkin olarak ise "Kartal'ı eleştiremeyiz çünkü Persepolis'te bu sene oyuncu sıkıntısı yaşanıyordu." vurgusunu yaptı.

Takımdan 8 futbolcunun gönderilmesi gerektiğini savunan 46 yaşındaki futbol adamı "Bu takım neredeyse tükenmiş durumda ve gelecek sezon için bir makyaja ihtiyacı var. Persepolis'ten 8 oyuncunun gönderilmesi gerekiyor çünkü bazı oyuncular yaşlı ve bazıları da teknik olarak takıma yardımcı olamıyor" ifadelerini kullandı.

Kırmızı lacivertli takımın gelecek sezon kaliteli yabancı futbolcular transfer etmesi gerektiğini belirten, Amir Hossein Aslanian "Yönetim düşük kaliteli yabancı oyuncuları tekrar transfer etmemeli. Kulübün CEO'su Reza Darvish, gelecek sezon için en iyi oyuncuları transfer etmek zorunda ve şüphesiz taraftarların sabrı artık eskisi kadar iyi olmayacak." diye konuştu.

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