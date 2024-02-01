İsmail Kartal için zor karar! Tercihi merak konusu oldu

Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal'ı, zorlu Antalyaspor deplasmanında tatlı bir telaş sardı. Kış transfer döneminde kadroya katılan Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü gibi stoperlerin yanı sıra Alexander Djiku'nun Afrika Kupası'ndan dönmesi, Jayden Oosterwolde'nin stoper bölgesinde form tutmasıyla Kartal, hangi 2 defans oyuncusunu sahaya sürmek konusunda kararsız kaldı.

KARTAL TERCİHİNİ YAPACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal; Bonucci, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Serdar Aziz gibi stoeperlerinin arasından seçimini yapacak. Kartal, bu anlamda oyuncularının antrenman performansını da yakından takip ediyor. Sarı-Lacivertli ekibin, stoper hattındaki oyuncularına daha yakından göz atalım...

SERDAR EN ZAYIF HALKA!

Tecrübeli oyuncu, ne zaman kendisine görev düşse elinden gelenin en iyisini yaptı. Ancak belki de sürekli sakatlanması, Fenerbahçe'yi ara transfer döneminde 2 stoper takviyesi yapmaya zorladı. Şu anki rotasyonda forma şansı en az isim olarak Serdar Aziz görünüyor. 33 yaşındaki oyuncu muhtemelen kulübede oturup yine kendisine görev gelmesini bekleyecek.

DJIKU FORMAYA YAKIN

Alexander Djiku, 19'da 19 yapılan süreçte performansıyla göz doldurmuştu. Önce sakatlık yaşadı, ardından Afrika Uluslar Kupası'na gittiği için takımını yalnız bıraktı. Başarılı oyuncu, Ankaragücü karşısında formasına kavuştu ve yine çok iyi bir futbol sergiledi. Ganalı savunmacı, diğer adaylar arasında ilk 11'e en yakın isim olarak ön plana çıkıyor.

ÇAĞLAR HAZIR GELDİ!

Çağlar Söyüncü, ara transfer döneminde takıma katılan son isim oldu. Milli savunmacı, Atletico Madrid'den fiziken hazır bir şekilde geldi ancak ilk iki gün bireysel çalışmalar yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, takımla ilk antrenmanına dün çıktı. Çağlar da göreve hazır. Onun için en büyük handikap, arkadaşlarıyla fazla idman yapma şansı bulamamış olması.

OOSTERWOLDE ÇOK FORMDA!

Hollandalı futbolcu sol bekten stopere çok iyi bir geçiş yaptı. Oosterwolde'yi diğer adaylardan ayıran özellikleri hızı ve topla hücuma çıkışları. Ayrıca Ferdi hücumdayken arkasında bıraktığı boşluklarda başarılı kademeleriyle göz doldurdu. Oosterwolde, Ankaragücü karşısında cezası nedeniyle oynamamıştı. Ondan vazgeçmek de kolay değil.

BONUCCI TAMAMEN İYİLEŞTİ

İtalyan yıldız geldikten sonra Gaziantep maçında 52, Adana mücadelesinde 64 dakika süre buldu. Bonucci, Samsunspor karşısında ise 90 dakika oynadı. Tecrübeli oyuncu bu 3 karşılaşmada kalitesini konuşturdu. Başakşehir maçında sakat olduğu için oynamayan, Ankaragücü karşısında ise yeni iyileştiği için yedek soyunan Bonucci artık görev almaya hazır.