İsmail Kartal ideal savunma ikilisini buldu! Çağlar-Djiku

Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü'nün de eklendiği geniş bir savunma kadrosuna sahip olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Alanyaspor maçının stoper ikilisini kafasında belirledi.

SON KARAR: ÇAĞLAR & DJIKU

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor maçında savunmanın göbeğinde Çağlar Söyüncü & Alexnder Djiku ikilisine görev verecek.

Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Leonardo Bonucci & Serdar Aziz ikilisine görev veren başarılı teknik adam, Alanya'ya karşı Antalya deplasmanında görev verdiği ikiliye dönecek.

BONUCCI'DE CİDDİ BİR DURUM YOK

Bu arada Leonardo Bonucci'nin baldırında bir ağrı olduğu ancak ciddi bir durumunun olmadığı da gelen haberler arasında.