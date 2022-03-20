İsmail Kartal iki futbolcunun üstünü çizdi!

Türkiye Gazetesi 20 Mart 2022 Pazar 12:00 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 12:02

Fenerbahçe, İsmail Kartal dokunuşuyla kendine geldi. Vitor Pereira'nın aylarca yapamadığını kısa sürede başaran tecrübeli teknik adam, 2,0 puan ortalaması yakalarken kadroyu da oturttu.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında skandalı Altay Bayındır önledi!

İSMAİL KARTAL'DAN KADRO İSTİKRARI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Kartal'ın kalecisi Altay, stoperleri Serdar Aziz ile Kim. Sağ bekte Osayi, Ferdi'nin yokluğunda sol bek Szalai'ye emanet. Orta sahada Crespo ve Zajc'ın yeri garanti. Sağ kanat İrfan'ın sol kanat Rossi'nin, sağlamsa 10 numara Mesut. Serdar Dursun da birinci golcü.

Fenerbahçe'de isyan var! Serdar Dursun ve Mesut Özil...

SOSA VE GUSTAVO'NUN ÜSTÜ ÇİZİLDİ!

İyileştiği an formasını geri alacak Ferdi'nin dışında Mert Hakan, Arda Güler, Pelkas ve Valencia on biri zorlayacak isimler. Berisha da plase. Berke, Nazım, Novak, Tisserand ve Ozan Tufan mecburiyet durumunda forma giyebilecek isimler. Jose Sosa ile Luiz Gustavo'nun üzeri çizileli çok oldu.

Ali Koç - Joachim Löw zirvesi gerçekleşti! İşte Alman hocanın talepleri

HEDEF 27 PUAN

Kalan dokuz haftada bu oyuncu grubuyla devam etmekte kararlı olan Kartal, koyduğu lig ikinciliği hedefine 27 puan toplayarak ulaşmak istiyor.