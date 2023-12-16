Fenerbahçeli kurmalar, Ocak ayı ara transfer sezonu için şimdiden çalışmalara başladı. Takıma yeni gelecek futbolcular için kontenjan açmak isteyen yönetim, 2 futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı.

GÖZLER ARA TRANSFERDE

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Kadro kalitesini arttırmak isteyen Kanarya, yeni gelecek oyuncular için takımda kontenjan açmak için çalışmalara başladı.

2 AYRILIK BİRDEN

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın gözden çıkardığı Ryan Kent ile Dzeko'nun arkasında beklemekten memnun olmayan Michy Batshuayi iyice yol ayrımına geldi. Kent için Nottingham'ın yanı sıra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City istekli. Batshuayi'yle ülkesinde Anderlecht ilgilenirken, Belçikalı forvetin hayali İngiltere'ye dönmek.

RYAN KENT'İN KARNESİ

Ryan Kent, Fenerbahçe forması ile bu sezon toplam 15 resmi maça çıktı. İngiliz futbolcu söz konusu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

BATSHUAYİ'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe forması ile bu sezon 18 maça çıkan Michy Batshuayi, 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken bunun yanın da 3 kez asist performansı sergiledi.