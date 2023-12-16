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  • İsmail Kartal iki ismin üstünü çizdi! Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden
Spor

İsmail Kartal iki ismin üstünü çizdi! Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bir türlü istenilen verimi alamadığı Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun arkasında kaldığı için mutsuz olan Michy Batshuayi'yi gözden çıkardı. Sarı lacivertli ekibin ara transfer döneminde iki oyuncu ile yolları ayırarak yeni isimler için yer açması bekleniyor. İşte detaylar...

Fanatik16 Aralık 2023 Cumartesi 10:55 - Güncelleme:
İsmail Kartal iki ismin üstünü çizdi! Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden
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Fenerbahçeli kurmalar, Ocak ayı ara transfer sezonu için şimdiden çalışmalara başladı. Takıma yeni gelecek futbolcular için kontenjan açmak isteyen yönetim, 2 futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı.

GÖZLER ARA TRANSFERDE

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Kadro kalitesini arttırmak isteyen Kanarya, yeni gelecek oyuncular için takımda kontenjan açmak için çalışmalara başladı.

2 AYRILIK BİRDEN

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın gözden çıkardığı Ryan Kent ile Dzeko'nun arkasında beklemekten memnun olmayan Michy Batshuayi iyice yol ayrımına geldi. Kent için Nottingham'ın yanı sıra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City istekli. Batshuayi'yle ülkesinde Anderlecht ilgilenirken, Belçikalı forvetin hayali İngiltere'ye dönmek.

RYAN KENT'İN KARNESİ

Ryan Kent, Fenerbahçe forması ile bu sezon toplam 15 resmi maça çıktı. İngiliz futbolcu söz konusu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

BATSHUAYİ'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe forması ile bu sezon 18 maça çıkan Michy Batshuayi, 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken bunun yanın da 3 kez asist performansı sergiledi.

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