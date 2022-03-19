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Spor

İsmail Kartal, Jose Sosa'nın ipini çekti! Sezon sonu...

Jose Sosa Fenerbahçe'de yaşadığı form düşüklüğünün ardından geçtiğimiz haftalarda geç saatlerde bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Fenerbahçe Yönetimi'nin ve teknik direktör İsmail Kartal'ın tepkisini çeken Jose Sosa, 4 maçtır süre alamıyor.

19 Mart 2022 Cumartesi 09:27 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 09:27
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Fenerbahçe'nin Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, yaşadığı form düşüklüğünün ardından geçtiğimiz haftalarda geç saatlerde bir mekandan çıkarken görüntülenmişti.

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SON 4 MAÇTA SÜRE ALAMADI

Yönetimin ve İsmail Kartal'ın tepkisini çeken Jose Sosa, adeta kendisini bitirdi. Kartal, ligde son 4 karşılaşmada tecrübeli öğrencisini yedek oturttu ve hiç süre vermedi.

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SEZON SONUNDA AYRILIYOR

36 yaşındaki futbolcu artık tamamen gözden çıkartıldı. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sosa'yla yolları ayıracak. Tecrübeli orta saha oyuncusunun kariyerine ülkesi Arjantin'de devam etmesi bekleniyor.

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