19 Mart 2022 Cumartesi 09:27 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 09:27

Fenerbahçe'nin Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, yaşadığı form düşüklüğünün ardından geçtiğimiz haftalarda geç saatlerde bir mekandan çıkarken görüntülenmişti.

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SON 4 MAÇTA SÜRE ALAMADI

Yönetimin ve İsmail Kartal'ın tepkisini çeken Jose Sosa, adeta kendisini bitirdi. Kartal, ligde son 4 karşılaşmada tecrübeli öğrencisini yedek oturttu ve hiç süre vermedi.

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SEZON SONUNDA AYRILIYOR

36 yaşındaki futbolcu artık tamamen gözden çıkartıldı. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sosa'yla yolları ayıracak. Tecrübeli orta saha oyuncusunun kariyerine ülkesi Arjantin'de devam etmesi bekleniyor.