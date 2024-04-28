İsmail Kartal, Kadıköy'deki derbileri kaybetmiyor!

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Beşiktaş galibiyeti sonrası İsmail Kartal'ın dikkat çeken istatistiği ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlıların 25. dakikada Al-Musrati'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçı Fenerbahçe, 2-1 kazandı ve lider Galatasaray ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu.

İSMAİL KARTAL, KADIKÖY'DE DERBİ KAYBETMİYOR

Fenerbahçe'de derbi zaferi sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın istatistiği ise dikkat çekti. Kartal, Beşiktaş ile oynanan maça kadar Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de çıktığı 4 derbide 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Kartal, Kadıköy'de kaybetmeme geleneğini sürdürdü ve bu istatistiğini 4 galibiyet ve 1 beraberlik olarak güncelledi.