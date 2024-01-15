İSTANBUL 12°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2024 Pazartesi / 5 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0923
  • EURO
    33,001
  • ALTIN
    1987.76
  • BIST100
    8044.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal kararını verdi! Takımın yeni transferi: Mert Müldür
Spor

İsmail Kartal kararını verdi! Takımın yeni transferi: Mert Müldür

Fenerbahçe'nin sağ bek rotasyonu arasında olan Mert Müldür, başarılı performansıyla beklentileri karşıladı. Milli oyuncu, Osayi-Samuel'in Afrika Kupası takımdan ayrılmasıyla yokluğunu aratmadı. İşte Mert Müldür haberinin detayları...

15 Ocak 2024 Pazartesi 20:12 - Güncelleme:
İsmail Kartal kararını verdi! Takımın yeni transferi: Mert Müldür
ABONE OL

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mert Müldür, başarılı performansıyla göz dolduruyor. Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'in Afrika Kupası'na gitmesinin ardından ilk 11'de şans bulmaya başlayan Mert Müldür, bu fırsatları iyi değerlendirdi. Milli oyuncu, son 3 maçta gösterdiği performansla teknik ekipten tam not aldı.

İSMAİL KARTAL KARARINI VERDİ! MERT MÜLDÜR GARANTİLEDİ

Takıma Rade Krunic'in katılmasıyla İsmail Kartal'ın, orta sahada Krunic-Fred ikilisiyle oyuna başlaması bekleniyor. Yerli rotasyonu olarak üçüncü ismin Osayi'nin yokluğunu aratmayan, Mert Müldür'ün olması planlanıyor.

Fenerbahçe'nin 5-1 kazandığı İstanbulspor maçında 90 dakika sahada kalan Mert, 1 asistlik performans sergiledi. Bir sonraki haftada ise Konyaspor'a karşı 7-1'lik maçta 1 gol atma başarısı sergiledi. Gaziantep FK maçında da hücuma ve defansa katkısıyla tam not alan 24 yaşındaki oyuncu, takımdaki yerini garantiledi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe formasıyla 5'i ilk 11 olmak üzere 14 maça çıkan Mert, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.