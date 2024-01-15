İsmail Kartal kararını verdi! Takımın yeni transferi: Mert Müldür

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mert Müldür, başarılı performansıyla göz dolduruyor. Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'in Afrika Kupası'na gitmesinin ardından ilk 11'de şans bulmaya başlayan Mert Müldür, bu fırsatları iyi değerlendirdi. Milli oyuncu, son 3 maçta gösterdiği performansla teknik ekipten tam not aldı.

İSMAİL KARTAL KARARINI VERDİ! MERT MÜLDÜR GARANTİLEDİ

Takıma Rade Krunic'in katılmasıyla İsmail Kartal'ın, orta sahada Krunic-Fred ikilisiyle oyuna başlaması bekleniyor. Yerli rotasyonu olarak üçüncü ismin Osayi'nin yokluğunu aratmayan, Mert Müldür'ün olması planlanıyor.

Fenerbahçe'nin 5-1 kazandığı İstanbulspor maçında 90 dakika sahada kalan Mert, 1 asistlik performans sergiledi. Bir sonraki haftada ise Konyaspor'a karşı 7-1'lik maçta 1 gol atma başarısı sergiledi. Gaziantep FK maçında da hücuma ve defansa katkısıyla tam not alan 24 yaşındaki oyuncu, takımdaki yerini garantiledi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe formasıyla 5'i ilk 11 olmak üzere 14 maça çıkan Mert, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı