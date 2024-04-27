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Spor

İsmail Kartal: Kazanarak devam etmek istiyoruz

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Beşiktaş'ı konuk edecekleri derbi maçı öncesi konuştu. Dinlenmiş bir şekilde hazırlandıklarını belirten Kartal, 'Evimizde kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz' sözlerini sarf etti.

27 Nisan 2024 Cumartesi 18:23 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Kazanarak devam etmek istiyoruz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş ile oynanacak dev maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal maçla ilgili konuşarak, "Bugün Beşiktaş derbi maçı... Bu tip derbiler her zaman büyük camialar adına tarihte yerini alabilecek maçlar olduğu için önemli bir yer tutar. Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlandık. Takım dinlenmiş ve güzel şekilde hazırlandı. Eksiğimiz yok, dün akşam Fenerbahçe ailesi olarak yemek yedik. Bu akşam taraftarımızın önünde iyi futbolla kazanmak istiyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden İsmail Kartal, "Beşiktaş şampiyonluk hedefinden uzak olsa bile bu bir derbi maçı. Derbi ayrıcalıklı maçlardır. Onlar da bu maça iyi hazırlanmıştır. Evimizde kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, kadroya alınmayan isimlerle ilgili, "Derbi kadrosuna almadığımız isimlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım." sözlerini sarf etti.

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