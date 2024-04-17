Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Olympiakos maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"TARAFTAR ENERJİSİYLE KAZANACAĞIZ"

"Oyuncularımızla yapmış olduğumuz toplantı ve antrenmanları yaptık. 3-2 kaybettik ilk maçta. Yarın muhteşem taraftarımızın önünde yarı finale çıkmak için oynayacağız. İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Olympiakos köklü iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. Yarı finale adımımızı atabilmemiz için taraftarımızın vereceği enerjiyle, güçlü oyunla yarı finale çıkmak istiyoruz."

"HATALAR YAPMADAN KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Taraftarlarımızın maçın başından sonuna kadar bizi destekleyeceklerine inanıyoruz. Onların desteğiyle oyuncularımızın da performansı artacak. Biz Yunanistan'da da iyi başladık ama gol atalım derken kendi yaptığımız hatalardan gol yedik. Yarın inşallah bireysel hatalar yapmadan güçlü bir oyunla maçı bitirmek istiyoruz."

"SADECE İŞİMİ YAPIYORUM"

"Geldiğimiz nokta itibariyle her şey ortada. Yeterli desteği alıp almadığımı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ben işimi yapıyorum ve dışarıya da bakmıyorum. Neler yaptığımız ortada. Buna rağmen ben ve takımım eleştiriliyorsak buna bir şey diyemem. Eleştiri tabii ki olur. Her eleştiriye kafayı takarsak olmaz. Bunlardan etkilenmemeye çalışıp işimi yapıyorum."

"DJIKU OYNAYABİLİR"

"Djiku'nun sağlık durumu iyi durumda. Bu akşamki antrenmanda bakacağız. Yarın oynayabilir. Djiku'nun oynayacağı henüz belli değil. Bu akşam karar vereceğiz. Çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu. Bir maçta ayağının tarak kemiği kırılıyor. Maçı öyle bitiriyor, haberi yok. Çok karakterli bir oyuncu."

"İDEAL 11'İMİZLE ÇIKACAĞIZ"

"Elimizdeki sağlıklı oyuncuların en iyisini oynatacağız. Sezon başından beri birçok oyuncularım sakatlandı. Haftalarca, aylarca elimde olmayan oyuncularla maça çıktık. Stoperde 5, orta sahada 6 oyuncum eksikti. Ben bazı oyunculardan yoksun şekilde maçlara çıktık. Buna rağmen şu an geldiğimiz nokta itibariyle hep birlikte zor bir dönemden geçtik. Oyuncularıma bu yüzden teşekkür ediyorum. Yarın maça en ideal 11'le başlayacağımızı ümit ediyorum."

"KAPTANLARIM ÇOK KARAKTERLİ"

"Kaptanlarım çok profesyonel, karakterli oyuncular, ben de karakterli bir insanım. Karşılıklı saygı ve güvenle buralara geldik. Bu şekilde devam edeceğiz"

"SAKATLIKLARDAN SONRA YAPAMADIK"

"Sezonun başında çok iyi başladık. Daha sonra yaşanan sakatlıklar o istediğimiz güçlü oyunu bir dönem yapamadık. Bu böyle gidecek diye bir şey yok. Yarın çok önemli bir maçımız var. İnşallah bıraktığımız yerden devam ederiz."

"NE OLURSA OLSUN KAZANMAYA ÇIKIYORUZ"

"Bu kadar eksiklere rağmen oyun planımızdan, pozitif futboldan vazgeçmedik. Şartlar ne olursa olsun maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu kadar eksiklere rağmen sıkıntı yaşasak da en iyi şekilde atlattık. Olympiakos maçında oyuncularım hazır değildi, oynatamadık. İnsanlar bunu bilmediği için niye oynatılmadı diyor. Biri 2, biri 3 antrenmana çıktı. Bunları oynatıp risk alıp sezon sonuna kadar kaybetme riski de vardı. Yarın futbolcuların çoğu sahada olacak."

"AVRUPA DEVLERİ DE YAKINIYOR"

"Şu anda takımın %98'i düzeldi. Bir tek Mert Hakan var. O da 1 2 gün sonra takımla çalışmalara başlar. Tadic az önce birçok maça çıkıyoruz dedi. 8 tane de milli takımda oynadı. 60 yakın maç. Liverpool, United, Bayern'e açın bakın. Bu kadar yüksek maç oynayan futbol takımları da bundan yakınıyor. Covid'den sonra futbolcu sakatlıkları yüzde200 daha fazla artmış. İsmail hocanın antrenmanları ağır diyebilirler ama Liverpool, Bayern Münih... onların cevabını kim verecek. Açın bakın onların kaç oyuncusu sakatlanmış. Bu kadar maç oynamak kolay şeyler değil. Bu ayrı bir konu. Sadece ben değil dünyanın en iyi teknik adamları bundan muzdarip."