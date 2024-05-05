Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor ile yarın oynayacakları maçtan önce futbolcularına uyarılarda bulundu.

"90 DAKİKA AGRESİF OLMALIYIZ"

Tecrübeli teknik adam öğrencilerine yaptığı açıklamada, "Konyaspor ligde kalma savaşı veriyor. Bizle oynayacakları maça agresif bir başlangıç yapmak isteyeceklerdir. 90 dakika sahada agresif olmamız gerekiyor. Şampiyonluk yolunda artık puan kaybına tahammülümüz yok. Bunun bilincinde olarak oynamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"RAKİBİ HAFİFE ALMAYIN"

Kartal'ın bu toplantıda, "Şampiyonluk yolunda ilk virajı kayıpsız geçtik. Sıra ikinci virajda... Konyaspor'u küçümsemeyin, hafife almayın, onlar da ligde kalmak için mücadele ediyor. Şampiyon olmak için Konyaspor maçını kazanmalıyız. Sivas'ta yapılan hatanın tekrarını istemiyorum" dediği belirtildi.

"KALAN 4 MAÇI DA KAZANACAĞIZ"

İsmail Kartal, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Ligde kalan 4 maçı da kazanacağız" dedi.

Fenerbahçe, son çalışmasını bugün yapacak ardından Konya'ya hareket edecek.