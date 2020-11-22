İsmail Kartal: Maçı kazanmamız çok normal

IHA 22 Kasım 2020 Pazar 19:58 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 19:58

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig’in 9. haftasında 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANMA İRADESİ VE KARAKTERLE MAÇI KAZANMASINI BİLDİK"



Maça iyi başlayamadıklarını ifade eden İsmail Kartal, "Maçın ilk 20-25 dakikası rakip baskı yaptı. Geriden oyun kurmamızı engelledi. O arada gol buldular. Biz de o golü yemenin şokunu üzerimizden atamadık ama 25-30. dakikadan sonra oyunun kontrolünü yavaş yavaş ele almaya başladık.

Özellikle de ikinci yarı yaptığım değişiklikler, hamlelerle oyun sistemini değiştirerek ve rakibin geriden oyun kurmasını engelleyerek baskıyla dengelerini bozduk. Özellikle de bizim Alper’i orta sahadan Guilherme’yi öne çıkartarak sol kanattan etkili olduk.

Getirdiğimiz toplar, baskı ve presle rakibin geriden oyun kurmasını engelleyip kendi alanlarından çıkmalarına izin vermedik ve gol geldi. Daha sonra 2 hamle daha yaptık, 2 oyuncuyu birden aldık.

Bununla da Musa ile Hurtado gibi iki hücumcu oyuncuyu aldık. Yani maçı kazanmak istiyorduk. Kazanmak istediğimiz 2 oyuncuyu dahil ettik. Duran toptan özellikle Musa’nın etkili olduğunu biliyorduk. Doğru zamanı bekledik, doğru zamanda da bu değişiklikleri yaptık.

İkinci yarıda ortaya koyduğumuz kazanma iradesi ve karakterle maçı kazanmasını bildik. Bütün istatistiklerde de rakibin çok çok üstündeyiz. İstatistiksel olarak bu kadar önde olmamızla maçı kazanmamız normal çok normal zaten." dedi.