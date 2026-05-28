Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak seçimde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yeni sezonda takımı kime emanet edeceği, en çok merak edilen konuların başında geliyor. Yıldırım'ın hoca adayları arasında Aykut Kocaman ismi ön plana çıkmış durumda. Kocaman'ın yanına Volkan Demirel'in monte edilmesi planlanıyor. Sportif Direktör konusunda da Oğuz Çetin ile anlaşma sağlandı. Çetin, futbol yapılanması konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Oğuz Çetin'in ekibinde bazı eski futbolcuların da yer alması bekleniyor.

İTALYA SEFERİNDEN SONUÇ ALAMADI

Hakan Safi, Sportif Direktör konusuna sıcak bakmıyor. Safi, futbol konusunda efsane spor adamı Paolo Maldini'den destek alıyor. Bazı İtalyan çalıştırıcılarla yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Hakan Safi, son dönemde İsmail Kartal ismini ön plana çıkardı. Kartal da yeniden F.Bahçe'yi çalıştırmaya sıcak bakıyor. Safi, İsmail Kartal'ın yardımcıları konusunda da bazı önemli isimlerle görüşmeler yapıyor. Hakan Safi, hoca konusunda yaptığı açıklamalarda da Süper Lig'i tanıyan bir ismi takımın başına getireceğini dile getirdi.

ÇOĞUNLUĞUN TERCİHİ YABANCI

Fenerbahçe'de oy kullanacak 44 bin 741 üyenin büyük bir çoğunluğu ise takımın başında yabancı teknik adamın olmasını istiyor. Üyelerin, iki başkan adayının yerli teknik direktör tercihi sonrası nasıl bir tercih yapacağı ise merak konusu oldu. 44 bin 741 üyenin yüzde 30'unun 18-35 yaş arası olduğu belirtiliyor. Seçimin kaderinin de gençlerin vereceği oylarla çizileceği ifade ediliyor. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi, yapacakları açıklamalarla genç üyeleri kendi saflarına çekmeyi planlıyor.