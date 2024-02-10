Son yapılan İdman sırasında Fenerbahçe Teknik Patronu İsmail Kartal, savunmada görev yapan öğrencileriyle özel bir görüşme yaparak rakip hücum aksiyonları hakkında bilgi verdi, nasıl oynamaları gerektiğini anlattı. Akdeniz ekibi son haftalarda Efecan Karaca'yı sahte forvet olarak kullanıp, kanat oyuncularını merkeze doğru yönlendirerek rakip savunmanın dengesini bozmaya çalışıyor.

BECAO İÇİN ACELE YOK

Brezilyalı oyuncu, 29 Ekim'de oynanan Pendikspor maçında sakatlanmıştı. O tarihten beri formasından uzak kalan Becao, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. 28 yaşındaki savunmacının kısa süre sonra takım arkadaşlarına katılması bekleniyor. İsmail Kartal ise öğrencisinin dönüşü konusunda aceleci değil.

Başarılı teknik adam, stoper rotasyonunda kadronun geniş olması nedeniyle Becao'nun tamamen hazır hale gelmesini bekliyor. Sambacı'nın oynayacak duruma geldikten sonra formasını geri almak için fazlasıyla savaşması gerekecek.

'İLETİŞİM HALİNDE OLURSANIZ, SORUN YAŞAMAYIZ'

İsmail Kartal, bu konuya dikkat çekerek, "En önemli konu, stoper ve beklerin maç sırasında sürekli iletişim halinde olmaları. Rakibin kanat oyuncuları, stoper ve bek arasına girerek markajdan kurtulmaya ve tehlike yaratmaya çalışıyor. İletişim halinde olursanız, sorun yaşamayız. Ayrıca kademelerde de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yerini kaybeden birinin boşluğunu hemen doldurmalıyız" ifadelerini kullandı.

'TOP KAYIPLARINA DİKKAT'

İsmail Kartal, Alanyaspor'un son haftalarda formsuz olmasına rağmen oyun anlamında kötü olmadığına vurgu yaptı. Tecrübeli teknik adam öğrencilerine, "Karşımızda atağa hızlı çıkan bir rakip olacak. Kaptırdığımız topları süratle ceza sahamıza taşıyabilirler. Bu nedenle top kayıpları konusunda dikkatli davranmalıyız. En büyük kozumuz olan taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak kazanacağımıza inancım tam. Yeter ki 90 dakika boyunca motivasyonumuzu kaybetmeden oynayalım" dedi.