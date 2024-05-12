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Spor

İsmail Kartal öğrencilerini uyardı! Derbi vurgusu yaptı

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü İsmail Kartal bu akşam oynanacak Kayserispor maçı öncesi öğrencileri ile konuştu. Galibiyete inandığını belirten başarılı teknik adam derbi vurgusu yaptı. İşte o konuşmanın detayları...

Fanatik12 Mayıs 2024 Pazar 09:18 - Güncelleme:
İsmail Kartal öğrencilerini uyardı! Derbi vurgusu yaptı
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Süper Lig'in zirve yarışında Galatasaray'a karşı dezavantajlı bir durumda bulunan Fenerbahçe, şansını son ana kadar sürdürmek istiyor. Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler'de gözler Kayserispor mücadelesine çevrildi.

İSMAİL KARTAL'DAN TAKIM KONUŞMASI!

Matematiksel olarak şampiyonun belli olacağı 35. haftada Fenerbahçe, zirve şansını kalan 3 haftaya taşımak adına bugün saat 19.00'da Kadıköy Ülker Stadı'nda Kayserispor'u ağırlayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, deplasmanda Konyaspor ile golsüz sonuçlanan maçın ardından yaptığı açıklama, "Bundan sonraki maçlar için oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" demişti. Futbollarına Konya dönüşü 1 günlük moral izni veren Kartal, hafta içinde idmanlarda ise öğrencileri ile bire bir konuşmalar yapmış, kalan 3 maçın kendileri için önemine değinmişti.

'GALİBİYETE İNANIYORUM'

Tecrübeli çalıştıcı, matematiksel olarak süren şampiyonluk şansını son maça kadar kovalamak istediklerini belirterek, "Bunun ilk ayağı Kayserispor maçı. Galatasaray ile oynayacağımız derbiye moralli ve dik gitmenin tek yolu mutlak galibiyetten geçiyor. Ben futbolun her türlü sonuca açık olduğuna inananlardanım. Kritik maçlar bizi bekliyor. Rakibimiz düşme hattının üstünde yer almasına rağmen, kalan maçlarında korkulu rüya görmek istemeyecektir. Bu nedenle kolay bir maç olmayacak. Ancak ben taraftarımızın da büyük desteği ile bu maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" diye konuştu

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