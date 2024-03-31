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  • İsmail Kartal öğrencilerini uyardı! ''Sadece Adana Demirspor maçına odaklanın''
Spor

İsmail Kartal öğrencilerini uyardı! ''Sadece Adana Demirspor maçına odaklanın''

İsmail Kartal, 3 Nisan'da oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi öğrencilerine uyarılarda bulundu. Son dönemde yaşanan olayları unutmalarını isteyen deneyimli teknik adam 'Bizim işimiz top oynamak. Sadece bu maçı düşünün' dedi. İşte detaylar...

Sabah31 Mart 2024 Pazar 11:14 - Güncelleme:
İsmail Kartal öğrencilerini uyardı! ''Sadece Adana Demirspor maçına odaklanın''
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Milli takımlarından dönen Edin Dzeko, Rade Krunic, Dominik Livakovic, Dusan Tadic gibi yabancıların da çalışmalara dahil olduğu Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, dün idman öncesi uyarılarda bulundu.

"SADECE MAÇI DÜŞÜNÜN"

Oyuncularından gündemdeki konulara kulaklarını kapatmalarını isteyen 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Hiçbir şey konsantrasyonunuzu bozmasın. Sadece çarşamba günü oynayacağımız Adana Demirspor maçına odaklanın. Bizim işimiz top oynamak. Sadece bu maçı düşünün" dedi.

KARTAL, 11'İNİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

Bu arada bir yandan oyuncularını motive etmeye çalışan Kartal, diğer yandan da sakat oyuncu raporlarına bakarak 11'ini belirlemeye çalışıyor ve rakip analizleri üzerinde incelemeler yapıyor.

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