Sivasspor deplasmanından beraberlikle dönerek, taraftarlarını hüsrana uğratan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de 2-1'lik skorla devirerek, Galatasaray'ın puan farkını açmasına müsaade etmedi.

Kalan dört haftaya rakibinin dört puan gerisinde giren sarı lacivertliler, ligin boyu kısalmasına rağmen sezon sonunda şampiyon olacağına inanıyor. Beşiktaş maçı sonrasında camia mutlu son için kenetlendi. Derbideki futbolun ardından inanç arttı.

'GALATASARAY KAYBEDECEK'

Futbolcular da sosyal medyadan taraftarlara "kenetlen" çağrısında bulundu, destek istedi ve henüz hiçbir şeyin bitmediğini ima etti. Hedef belli... Formül ortada... Fenerbahçe, Galatasaray'ı evinde yeneceğine ve kalan 4 haftada 12 puan alacağına inanıyor.

İsmail Kartal da maç sonu oyuncularına; "Galatasaray, iki maçın birinde mutlaka puan kaybedecek. Biz de onları evlerinde yeneceğiz ve şampiyon olacağız. 12 puan bizi şampiyon yapacak" diyerek seslendi.