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Spor

İsmail Kartal, Persepolis'te ligde ilk kez kaybetti

İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, Pers Körfez Pro Ligi'nde ilk yenilgisini Shams Azar'a karşı aldı.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 12:57 - Güncelleme:
İsmail Kartal, Persepolis'te ligde ilk kez kaybetti
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İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Pers Körfez Pro Ligi'nde oynanan maçta Shams Azar'a 3-2 yenilirken Türk teknik adam, takımın başında ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

İran Pro Ligi'nin 24. haftasında Persepolis, deplasmanda Shams Azar ile karşılaştı.

Shams Azar'a 3-2 mağlup olan Persepolis, İsmail Kartal yönetimindeki ilk lig yenilgisini aldı.

Persepolis'te forma giyen Türk futbolcu Serdar Dursun, 25. dakikada takımının maçtaki ilk golünü kaydetti.

Ligde üçüncü sırada yer alan Persepolis, bu mağlubiyetle 47 puanda kaldı.

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