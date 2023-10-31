İsmail Kartal PFDK'ye sevk edildi!

TFF, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu İsmail Kartal'ın 29.10.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir."

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin Pendikspor ile oynadığı maçın ardından şu açıklamaları yapmıştı;

"Maçın skoru 5-0 ama ne verilmesi gerekiyorsa verilir. Penaltı almamız için daha ne olacak? Allah aşkına diyorum bak Allah aşkına, bize de rakiplerimize de net olsunlar, dürüstçe ne görüyorlarsa çalsınlar. 5-0 kazandık ama oradaki penaltının verilmemesi çok düşündürücü bence.

Başkaları nasıl kazanıyor, bakmıyorum. Biz kendi işimizi en iyi şekilde yapacağız. Penaltı pozisyonu, hakemin önünde. Penaltı verilmesi için daha ne olması lazım. Lütfen, rica ediyorum! Herkese eşit çalsınlar. Maç 0-0 olsa ne olacaktı! Birazcık daha hakemlerimizin herkese eşit olmasını istiyorum. Bu kadar!

2. GOLDEKİ VAR İNCELEMESİ

İsmail Kartal: "Biz gol atınca fazlasıyla irdeliyorlar. Başka taraflarda bir şey olunca ne kadar irdeleniyor, kamuoyunun takdirine bırakıyorum."