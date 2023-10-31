İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2023 Çarşamba / 18 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3383
  • EURO
    29,9754
  • ALTIN
    1802.65
  • BIST100
    7514.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

İsmail Kartal PFDK'ye sevk edildi!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Pendikspor maçının ardından yaptığı hakem açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

31 Ekim 2023 Salı 22:21 - Güncelleme:
İsmail Kartal PFDK'ye sevk edildi!
ABONE OL

TFF, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu İsmail Kartal'ın 29.10.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir."

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin Pendikspor ile oynadığı maçın ardından şu açıklamaları yapmıştı;

"Maçın skoru 5-0 ama ne verilmesi gerekiyorsa verilir. Penaltı almamız için daha ne olacak? Allah aşkına diyorum bak Allah aşkına, bize de rakiplerimize de net olsunlar, dürüstçe ne görüyorlarsa çalsınlar. 5-0 kazandık ama oradaki penaltının verilmemesi çok düşündürücü bence.

Başkaları nasıl kazanıyor, bakmıyorum. Biz kendi işimizi en iyi şekilde yapacağız. Penaltı pozisyonu, hakemin önünde. Penaltı verilmesi için daha ne olması lazım. Lütfen, rica ediyorum! Herkese eşit çalsınlar. Maç 0-0 olsa ne olacaktı! Birazcık daha hakemlerimizin herkese eşit olmasını istiyorum. Bu kadar!

2. GOLDEKİ VAR İNCELEMESİ

İsmail Kartal: "Biz gol atınca fazlasıyla irdeliyorlar. Başka taraflarda bir şey olunca ne kadar irdeleniyor, kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.