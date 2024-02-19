İsmail Kartal rekorları alt üst etti! Kulüp tarihine geçti

62 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı İsmail Kartal, 3-1'lik Rizespor galibiyetiyle birlikte bir kez daha adını sarı lacivertlilerin tarihine yazdırdı. Fenerbahçe'de ligde deplasmanda en uzun süren namağlup serileri 13'er maçla 1973-74 sezonunda Didi'ye ve 1988-1989 sezonunda Todor Veselinovic'e aitti. Rize zaferiyle birlikte İsmail Kartal, 12 galibiyet ve 1 beraberlikle bu rekora ortak olurken, dış sahada en uzun süre yenilgi yüzü görmeyen yerli teknik adam olmayı da başardı. Deneyimli teknik adam bu sezon tam anlamıyla rekorlara doymuyor. İşte Kartal'ın ele geçirdiği unvanlar...

REKORLARA DOYMUYOR

Deneyimli teknik adam bu sezon tam anlamıyla rekorlara doymuyor. İşte Kartal'ın ele geçirdiği unvanlar...

AVRUPA'DA 9'DA 9!

Fenerbahçe, Avrupa Kupaları'nda daha önce 2009-10 sezonunda Daum yönetiminde üst üste 5 maç kazanmıştı. İsmail Kartal, bu sezon Twente deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılarak yeni rekorun sahibi oldu. Ankaraspor, 2016-17'de Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Avrupa'da peş peşe 6 karşılaşmada zafere ulaşarak bunu başaran ilk Türk takımı olmuştu. Ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş bu rekoru egale etmişti. İsmail Kartal ve öğrencileri, Nordsjaelland karşısında 3-1 galip gelerek peş peşe 7. Avrupa zaferine imza attı, ardından rekoru 9 maça çıkarttı.

AVRUPA'DA İLK KEZ 3'TE 3

Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu'nda Nordsjaelland, Spartak Trnava ve Ludogorets'i mağlup ederek tarihinde ilk kez bir grup aşamasına 3'te 3 yaparak başladı.

9'DA 9 YAPARAK YENİ REKOR

Sarı-Lacivertliler'de ilk 8 resmi maçını kazanan ilk teknik adam 1994-95'te Holger Osieck olmuştu. Fenerbahçe bu sezon ligin 3. haftasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti ve İsmail Kartal, 9'da 9'la yeni rekorun sahibi oldu.

DAUM'UN REKORUNU TARİHE GÖMDÜ

Daum, 2009-10 sezonunda Kanarya ile lige 8'de 8'le giriş yapmıştı. Fenerbahçe'nin en iyi sezon başlangıcı buydu. Kartal, bu sezon ilk 9 maçın tamamını kazanarak Daum'un bu rekorunu tarihe gömdü.

OKAN BURUK'UN TAHTINI ALDI

Okan Buruk'lu Galatasaray, geçtiğimiz sezon 17 resmi maçı üst üste kazanan ilk Türk takımı olmuştu. Buruk, bu unvanı elinde fazla tutamadı. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si Ludogorets galibiyetiyle birlikte 18'de 18 yaptı, Pendikspor galibiyeti rekoru 19'da 19'a taşıdı.

EN YÜKSEK PUANLI SEZON BAŞLANGICI

Ligde ilk 26 hafta itibarıyla Fenerbahçe'nin en yüksek puanlı sezon başlangıcı devam ediyor. -İsmail Kartal, ligin 10. haftasındaki Pendikspor maçında yeni bir rekora daha ortak olmuştu. Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 2010-11 sezonunda resmi maçlarda peş peşe 9 deplasman maçında sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Sarı-Lacivertliler dış sahadaki Pendik galibiyetiyle bu rekoru egale etmişti.