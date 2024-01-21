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Spor

İsmail Kartal: Sadece gol atamadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

21 Ocak 2024 Pazar 18:46 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Sadece gol atamadık
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Aslında maça iyi başladık. Golden önce Tadic'in yüzde yüz pozisyonu var, sonra gol, Dzeko karşı karşıya pozisyonu var. İkinci yarıya iyi başlayamadık. Beklemediğimiz anda yediğimiz bir gol. Yaptığımız hamlelerle 3-4 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Kazanmayı çok istedik ama berabere bitti. Önümüze bakıyoruz. Kazanmayı çok istiyorduk. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. Olmadı. Önümüzdeki Başakşehir maçı için hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz."

"Rakibin 3. bölgesine daha çok hareketlilik geldi değişikliklerle, 3-4 net pozisyon ürettik. Gol olmadı sadece. İkinci golü atamadık ve sonuçta maç berabere bitti."

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