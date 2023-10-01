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Spor

İsmail Kartal, Samandıra'da kamp kurdu! Hedef yine 3 puan

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samandıra'da kamp kurdu. 3-4 gün tesislerde kalan İsmail Kartal çalışmalarının meyvelerini sahada galibiyetle alıyor.

Takvim1 Ekim 2023 Pazar 11:01 - Güncelleme:
İsmail Kartal, Samandıra'da kamp kurdu! Hedef yine 3 puan
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal kelimenin tam anlamıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne kamp kurdu.

Başarılı teknik adamın haftanın 3 ya da 4 günü tesislerde kaldığı bildirilirken, diğer günlerde de çok geç saatlerde çıktığı ve günün en az 15 saatini tesislerde geçirdiği ifade edildi.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın bu konuda ailesi ile bir konuşma yaptığı ve "Sizden affımı istiyorum. Bu sezon şampiyon olmamız lazım. Bunu da çok çalışarak başarabiliriz" dediği bildirildi.

KARŞILIĞINI ALIYOR...

İsmail Kartal'a Samandıra'da yardımcılarının da eşlik ettiği, sürekli olarak maç analizlerinin yapıldığı, maçlarda yapılan hataların tespit edildiği ve rakip takımların güçlü ve zayıf yönlerinin araştırıldığı belirtiliyor.

İsmail Kartal da basın toplantılarında sık sık çok çalıştıklarını ifade ettiği biliniyor. İsmail Kartal bu çalışmanın karşılığını da fazlasıyla alıyor. Resmi maçlarda 13 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor.

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