İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2024 Cumartesi / 19 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4504
  • EURO
    34,829
  • ALTIN
    2438.67
  • BIST100
    9915.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal: Şampiyonluğu unutun sadece derbiye odaklanın
Spor

İsmail Kartal: Şampiyonluğu unutun sadece derbiye odaklanın

İsmail Kartal kritik derbi öncesi futbolcularıyla bir araya geldi ve 'Şampiyonluk hesaplarını unutun. Sadece derbiye odaklanın' dedi.

Fanatik27 Nisan 2024 Cumartesi 11:46 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Şampiyonluğu unutun sadece derbiye odaklanın
ABONE OL

Fenerbahçe hafta boyunca Beşiktaş derbisine hazırlanmaya çalıştı.

İsmail Kartal öğrencilerine teknik ve taktik anlamda direktifler verdiği kadar, düşen morallerini yeniden artırmak için de konuşma üstüne konuşma yaptı.

"Şampiyonluk hesaplarını unutun. Sadece derbiye odaklanın" talimatı veren tecrübeli teknik adam, Beşiktaş karşısında zaferi getirecek planı da hazırladı.

AVANTAJI KULLANMAK İSTİYOR

İsmail Kartal, Beşiktaş karşısında iç saha avantajını kullanmak istiyor. Başarılı çalıştırıcı takımından maça yüksek tempoyla, önde baskı yaparak başlamalarını istedi. Kartal, bu oyun şekliyle taraftarı hemen derbi atmosferine sokacaklarına inanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.