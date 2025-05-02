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  • İsmail Kartal sonunu getiremedi! İran'da şampiyon belli oldu
Spor

İsmail Kartal sonunu getiremedi! İran'da şampiyon belli oldu

İran Ligi'nin 28. haftasında Shamz Azar'ı deplasmanda 4-0 yenen Tractor FC şampiyonluğunu ilan etti. İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, şampiyonluğu rakibine kaptırdı.

AA2 Mayıs 2025 Cuma 22:02 - Güncelleme:
İsmail Kartal sonunu getiremedi! İran'da şampiyon belli oldu
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İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan takımı Tebriz Traktör, İran 1. Futbol Ligi'nde (Pers Gulf Pro Lig) bitime 2 hafta şampiyonluğunu garantiledi.

Tebriz ekibi, ligin 28. haftasında Kazvin temcilsici Shams Azar'a konuk oldu. Hırvat teknik adam Dragan Skocic'in çalıştırdığı Traktör, sahadan 4-0 galip ayrılarak puanını 64 puana yükseltti. Traktör, en yakın takipçisi Sepehan'ın sahasında Gol Gohar'a 2-1 kaybetmesiyle bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Tebriz Traktör, tarihinde ilk kez Pers Gulf Pro Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

GALATASARAY TEBRİK ETTİ

Süper Lig ekibi Galatasaray, Tractor FC'yi tebrik etti. Sarı kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Şampiyonluğunuzu tebrik ederiz Tractor FC!" ifadesi yer aldı

  • Tractor FC
  • İran Ligi
  • Şampiyonluk

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