İsmail Kartal: Stratejik olarak böyle bir kadro tercih ettik

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Olympiakos maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, "Ramazan Bayramımız vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. İnşallah biz de buradan güzel bir sonuçla ayrılarak taraftarlarımıza ikinci bayramı yaşatmak istiyoruz." dedi.

İsmail Kartal kadro tercihiyle ilgili konuşarak, "Biraz mecburiyetten biraz da strateji olarak böyle bir kadro tercih ettik. 3 gün sonra bir maçımız var. İnşallah görev verdiğimiz oyuncular sahada görevlerini yapacak ve en güzel şekilde buradan ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal son olarak, "Biz böyle ortamlara alışığız, inşallah en güzel sonuçla buradan ayrılacağımızı düşünüyorum." sözlerini sarf etti.