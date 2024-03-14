İsmail Kartal: Süper Kupa'yı daha geniş bir takvimde oynamayı isteriz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"TURU GEÇMEK ÖNEMLİYDİ"

"Oyuncular ellerinden geleni yaptılar. İyi mücadele ortaya koydular. Turu geçmek önemliydi. Turu geçtik ve çeyrek finale yükseldik. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum."

SAKATLIK AÇIKLAMASI

"Mert Hakan'ın hafta içinde kasığında ufak sorunu vardı. Hatta onu doktorla konuştuğumuzda 1-2 gün dinlendirdik. Bugün doktorla yaptığımız konuşmada bir sorun olmadığını, daha iyi olduğunu söyledi. Arka adalesinde çekme oldu. Bakacağız, ne derecede olduğunu şu an bilmiyoruz."

"ARZULU BAŞLADI"

"İki aşamalı maçlar olduğu için ilk maçta çok güzel bir strateji ortaya koyduk. İlk maçta istediğimizi aldık. Bugün de aynı ciddiyetle maça başladık. Oyuncularımız plana sadık kaldı. İkinci yarıya rakip daha istekli, arzulu başladı."

"SAKAT OYUNCULARIMIZ VAR"

"Beklemediğimiz bir goldü. Kazanarak turu geçmek istiyorduk ama sakat oyuncularımız var, bunları düşünerek ve hafta sonundaki maçı düşünerek bir plan üzerinden oynadık. Kaybetmemize rağmen turu geçtik. Oyuncularımı kutluyorum."

SÜPER KUPA MAÇI AÇIKLAMASI

"7 Nisan'da oynayacağımız Süper Kupa maçı bizi epey zorlayacak. Daha geniş bir takvimde daha rahat ortamda maça çıkmayı çok isteriz. Başkanımızın, TFF ile yapacağı görüşmeler ve ilişkiler nasıl bir sonuca varacak merak ediyoruz. Biz de tabii ki iyi bir tarihte oynanmasından yanayız."