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  • İsmail Kartal takıma motivasyon aşıladı! ''Ümitler tükenmez''
Spor

İsmail Kartal takıma motivasyon aşıladı! ''Ümitler tükenmez''

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü İsmail Kartal Konyaspor ile bu akşam oynanacak maç öncesi takıma moral konuşması yaptı. Şampiyonluk yolunda ezeli rakibinin gerisinde kalan sarı lacivertli takıma Kartal, 'Azimle mücadele ettiğimiz sürece ümitler tükenmez' dedi. İşte detaylar...

Fanatik6 Mayıs 2024 Pazartesi 09:14 - Güncelleme:
İsmail Kartal takıma motivasyon aşıladı! ''Ümitler tükenmez''
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kritik Konyaspor maçı öncesi öğrencilerini uyardı.

Sarı-Lacivertliler için Sivas beraberliği büyük bir şok olmuştu. İsmail Kartal, hemen o maçın ardından yaptığı açıklamada takımına yeni hedefi göstermiş, "4'te 4 yaparsak şampiyon olabiliriz" demişti.

Beşiktaş galibiyeti sarı lacivertlilere sadece 3 puan değil, büyük moral de kazandırdı. İsmail Kartal, 3 günlük iznin ardından başlayan Konyaspor maçı hazırlıklarında sık sık öğrencileriyle konuşmalar yaptı, uyarılarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, futbolcularından maça önde baskılı bir şekilde başlayıp, erken golle rakibin direncini kırmaları gerektiğini anlattı.

"ÜMİTLER TÜKENMEZ"

İsmail Kartal öğrencilerine artık takılma lükslerinin olmadığını da sık sık hatırlattı. Dün yapılan idman sonrası da oyuncularla kısa bir toplantı yapan başarılı çalıştırıcının, "Rakibimiz kendi taraftarı önünde olacak ve ligde kalma adına onların da şiddetle puana ihtiyaçları var. Bu durum, son derece motive ve hırslı oynamalarına neden olacaktır. Ancak bizim için de 3 puan dışında bir seçenek yok. Maç maç düşünüp, kazanarak yola devam etmeliyiz. Azimle mücadele ettiğimiz sürece ümitler tükenmez" diye konuştuğu kaydedildi.

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