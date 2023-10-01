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Spor

İsmail Kartal tek değişiklik ile sahada!

İsmail Kartal, son oynadıkları RAMS Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişiklikle Çaykur Rizespor karşına çıktı.

1 Ekim 2023 Pazar 16:27 - Güncelleme:
İsmail Kartal tek değişiklik ile sahada!
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları RAMS Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında kadroya alamadığı Bright Osayi-Samuel'i yeniden 11'de değerlendirdi. Başakşehir maçında Osayi-Samuel yerine ilk 11'de forma giyen Jayden Oosterwolde ise yedeğe çekildi.

Çaykur Rizespor müsabakasında kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Kartal, savunma hattında Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Orta sahada İsmail Yüksek-Fred Rodrigues ikilisine şans veren Kartal, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Mert Müldür, Umut Nayir, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo ve Bartuğ Elmaz ise maça yedek kulübesinde başladı.

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