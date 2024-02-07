İsmail Kartal, Tiago Çukur'u yakından takip ediyor

Fenerbahçe'nin 2022 yazında geleceğe yatırım gözüyle Watford'dan 250 bin Euro'ya transfer ettiği Tiago Çukur, sırasıyla Belçika ekipleri Dender ve Beveren'e kiralanmıştı.

Son olarak Beveren ile sözleşmesi feshedip Türkiye'ye gelen 21 yaşındaki oyuncunun hemen lisansı çıkarılarak takıma dahil edildi.

Fenerbahçe'de henüz resmi maça çıkmayan 1.96 boyundaki genç futbolcuyla teknik direktör İsmail Kartal'ın özel olarak ilgilendiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Beveren'de toplam 19 resmi karşılaşmaya çıkan Tiago Çukur, bu maçlarda 3 asistle takımına katkıda bulundu.