İsmail Kartal: Türkiye'deki derbilerin çoğunu kazanmıştım

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, İran Pers Körfez Pro Ligi'ndeki derbi maçta Esteghlal'i 2-1 mağlup etti.

Türk teknik adam, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ALLAH'IN İZNİYLE BÖYLE DEVAM EDECEĞİZ"

İsmail Kartal, yaptığı açıklamada; "Bakın ben Türkiye'de de hemen hemen çıktığım bütün derbilerin çoğunu kazanmış bir teknik adamım. Burada da ilk derbiyi kazandığım için çok mutluyum. Allah'ın izniyle böyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL'IN GÖREV ALDIĞI TAKIMLAR

2014-15 ve 2023-24 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, Erzurumspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda da görev yapmıştı.