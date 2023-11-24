İsmail Kartal uyardı: Motivasyon kayıplarının bizi etkilemesine izin vermeyin

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Milli ara sonrasın futbolcularının motivasyonunu en yüksek noktada tutmanın hesaplarını yapıyor. Bu kapsamda futbolcularına yönelik net bir konuşma yapan Kartal, futbolcularına önemli uyarılarda bulundu.

"ETKİLEMESİNE İZİN VERMEYİN"

Fenerbahçe, sezona erken başladı ve iki kulvarda birden mücadele etti. Bunun yanı sıra eylül, ekim ve son olarak da bu ay Milli mesai haftaları yaşandı. Birçok futbolcu, ülkeleri için ter döktü. İsmail Kartal'ın, özellikle Milli dönüşlerde yaşanan motivasyon kaybının önüne geçmek için öğrencilerine bir konuşma yaptığı kaydedildi. Mart ayına kadar Milli maç olmadığını hatırlatan başarılı teknik adamın, "Hepiniz ülkelerinize gidip görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirdiniz. Hiçbirinizin sakatlık yaşamaması da hepimizi mutlu etti. Artık herkesin buraya odaklanmasını istiyorum. Milli görev dönüşlerinde motivasyon kayıpları yaşanabiliyor. Bunun bizi etkilemesine izin vermeyelim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

"KAYIPSIZ DEVAM EDELİM"

Sezona büyük hedeflerle ve son derece başarılı bir şekilde başladıklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcının, "Şimdi emin adımlarla bu hedefler doğrultusunda yürümüye devam etmeliyiz. Yine yoğun bir fikstür bizi bekliyor. Hem lig hem de Konferans Ligi'nde peş peşe zorlu maçlara çıkacağız. Kalitemiz ve inancımızı sahaya yansıtarak tüm kulvarlarda kayıpsız yolumuza devam edelim" şekilde konuştuğu kaydedildi.