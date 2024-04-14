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Spor

İsmail Kartal yeni bir rekorun eşiğinde!

Bu sezonki performansıyla Fenerbahçe tarihinde birçok ilke imza atan İsmail Kartal, yeni bir rekor peşinde.

Türkiye14 Nisan 2024 Pazar 10:44 - Güncelleme:
İsmail Kartal yeni bir rekorun eşiğinde!
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Süper Lig'de son 20 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik alarak Aykut Kocaman'a ait en uzun yenilmezlik serisini geçen, Christoph Daum'un rekoruna ortak olan İsmail Hoca, Karagümrük'e karşı mağlubiyet yaşamazsa ligde en uzun süre kaybetmeyen hoca olarak F.Bahçe tarihine geçecek. Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya'da yorgunluk var ve eksik çok ama İsmail Kartal galibiyetten emin.

"HİÇBİR ŞEYİN ENGEL OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Karagümrük karşısındaki tek hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getiren İsmail Kartal, "Fenerbahçe herkese ve her şeye rağmen şampiyonluk koşusunu emin adımlarla sürdürüyor. Bu sezon zafere ulaşmamıza hiçbir şeyin engel olmasına izin vermeyeceğiz" derken oyuncularına olan güveninin altını çizdi.

"İNANCIMIZ TAM"

Eksikleri problem etmediğini vurgulayan Kartal, "Adana Demir maçında da benzer sıkıntılarımız vardı. Buna rağmen kazanmayı bildik. İnancımız tam. Bu inançla mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

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