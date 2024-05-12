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Spor

İsmail Kartal: Zorunlu rotasyonla maça başlayacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçından önce kadroda zorunlu rotasyon yaptıklarını açıkladı.

12 Mayıs 2024 Pazar 18:01 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Zorunlu rotasyonla maça başlayacağız
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçı öncesi konuştu.

İsmail Kartal, "Bazı sakat oyuncularımız var, zorunlu rotasyonla maça başlayacağız. Hangi oyuncularla çıkarsak çıkalım, tek amacımız her zaman kazanmak. 3 puan almak ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Haftaya içi bazı oyuncularımız, bazı mevkilerde denedik. İyi oyun ve iyi mücadele ile 3 puan istiyoruz." dedi.

Oyuncularına güvendiğini söyleyen İsmail Kartal, "Oyuncularımın hepsine güveniyorum. Oynayan herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır. İyi oyunla 3 puanı alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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