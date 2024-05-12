İsmail Kartal: Zorunlu rotasyonla maça başlayacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçı öncesi konuştu.

İsmail Kartal, "Bazı sakat oyuncularımız var, zorunlu rotasyonla maça başlayacağız. Hangi oyuncularla çıkarsak çıkalım, tek amacımız her zaman kazanmak. 3 puan almak ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Haftaya içi bazı oyuncularımız, bazı mevkilerde denedik. İyi oyun ve iyi mücadele ile 3 puan istiyoruz." dedi.

Oyuncularına güvendiğini söyleyen İsmail Kartal, "Oyuncularımın hepsine güveniyorum. Oynayan herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır. İyi oyunla 3 puanı alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.