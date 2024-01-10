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Spor

İsmail Kartal'dan Bonucci sözleri: Alınmasını ben istedim

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'in erteleme haftasında Konyaspor ile oynanacak maç öncesi konuştu. İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci'nin transferi hakkında konuşan Kartal, 'Alternatifler arasında Bonucci'nin alınmasına yönelik başkanımıza ve yönetimimize rapor verdim. Sağ olsunlar bu konuda çok önemli bir çaba gösterdiler.' ifadelerini kullandı.

10 Ocak 2024 Çarşamba 19:28 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Bonucci sözleri: Alınmasını ben istedim
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Kartal, "Cezalı ve sakat oyuncularımızın takıma geri dönmeleri beni fazlasıyla mutlu ediyor, çünkü takım içinde rekabeti artırabiliyoruz. 3-4 günde bir maç oynadığımız için oyuncularımıza fazla yük bindirmeden, bu sıkışık periyodu bu şekilde atlatmayı planlıyoruz." dedi.

"BONUCCI'Yİ BEN İSTEDİM"

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Leonardo Bonucci hakkında konuşan Kartal, "Birkaç alternatiflerimiz vardı. Devre arasında transfer yapmak zordur. Alternatifler arasında Bonucci'nin alınmasına yönelik başkanımıza ve yönetimimize rapor verdim. Sağ olsunlar bu konuda çok önemli bir çaba gösterdiler. Sağlık kontrollerinden sonra oturup konuşacağız." sözlerini sarf etti.

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