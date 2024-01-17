Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan Adanaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

"İSTEDİĞİMİZ OLDU"

"Bu akşam kendi evimizde Adanaspor'u yenerek bugün buradan turu geçmek istiyorduk. İstediğimiz oldu. Güzel bir galibiyet aldık. Farklı bir galibiyetle turu geçtiğimiz iççin mutluyuım. Oyıuncularımı tebrik ediyorum. Daha az süre bulan ve genç oyuncuları sahaya sürdük. Bütün oyuncularımı ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Kazandığımız için mutluyuz"

"HERKES BİZİM İÇİN DEĞERLİ"

"Çubukluyu giyen herkes bizim için en değerli oyuncu. Herkesin birbirine karşı saygılı olduğunu söylüyorum. Saygı çerçevesinde çalııyoruz. Takımın içindeki dengeleri koruyarak yolunuza devam etmeye çalışıyoruz. Şu anda bizim takımda çok güzel bir saygı var"

""BÜYÜK FEDAKARLIK OLDU"

"Erken hareket etmemiz gerekiyordu. Bu oyuncuları bir anda önce takıma kazandırmak istiyorduk. Sakat oyuncularımız var. Bu 2 oyuncuyu takıma kazandırdığımız için başkan ve yönetimin büyük fedakarlıkları var. Onlara teşekkür ediyorum. Çok daha fazla maç oynayacağız. Bu oyunculara ihtiyacımız var. Başkanımız bu oyuncuları erkenden bitiriyor."

"İLK MAÇI AMA İYİ OYNADI"

"Krunic ilk maçı olmasına rağmen iyi bir maç çıkardı. Tecrübeli bir oyuncu. 6 numara başladı, sonra stopere geçti. Kendi üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdi."

"KENDİ BALANSIMIZI BULDUK"

"Şu anda biz takım içerisinde 2 transferler kendi balansımızı bulduğumuzu düşünüyorum. Duruma göre sonra bakarız. Belki bir tane daha bir şey daha olabilir. Ama şu anda yüzde yüz bir oyuncu daha alacağız diye kendimizi şartlandırmadık."

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ AÇIKLAMASI

"Herhangi birinin gitmesiyle ilgili karar vermedik. Çağlar'la ilgili de bir karar vermedik. Bakacağız, bekliyoruz. Zaman içerisinde ne olacak bakacağız."