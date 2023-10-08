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  • İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder ve Emre Mor sözleri: ''Dönüşleri önemli''
Spor

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder ve Emre Mor sözleri: ''Dönüşleri önemli''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-0 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından demeçler verdi. Deneyimli teknik adam, 'Türk oyuncusu elimizde az. Bazı değişiklikler yapmak için başka mevkilerden değişiklikler yapıyoruz. Emre Mor ve Cengiz Ünder'in dönüşü önemli. İnşallah sağ salim aramıza dönerler.' dedi.

8 Ekim 2023 Pazar 21:55 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder ve Emre Mor sözleri: ''Dönüşleri önemli''
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-0 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY PLANA GÖRE"

"Her şey planladığımız gibi. Söylemiştim. Kasımpaşa iyi bir takım. Bizim de bu takıma karşı neler yapmamız gerektiğini oyuncularımıza antrenmanlarda, analizlerde anlattık. Kendi işimizi yaptık. Oyun içerisindeki varyasyonlarda, organizasyonlarda ilk 25-30 dakika içerisinde çok iyi pas organizasyonları vardı, orada gol de geldi."

"ÇOK FAZLA POZİSYONA GİRDİK"

"İkinciyi üçüncüyü ararken o golleri ilk devre bulamadık. İkinci yarı biraz daha tempoyu artırmamız gerektiğini, 3'ü 4'ü atmamız gerektiğini konuştuk. Sonuçta 2-0 galip geldik, pozisyon vermedik. Çok daha fazla pozisyona girdik. Önemli olan 3 puandı. Kazandığımız için mutluyuz."

"TAKIM SAVUNMAMIZ GAYET İYİ"

"İyi buluyoruz takım savunmasını. Çünkü futbolda sadece hücum diye bir şey yok, defans diye de bir şey yok. Hücum ederken savunma, savunma yaparken hücumu düşünüyoruz. Oyunun iki bölümünü de aynı anda yapıyoruz. 3 aydır beraberiz oyuncularımla. Oynatmak istediğimiz sistem bunu gerektiriyor. Bu şekilde devam ediyoruz."

CENGİZ ÜNDER VE EMRE MOR

"Türk oyuncusu elimizde az. Bazı değişiklikler yapmak için başka mevkilerden değişiklikler yapıyoruz. Emre Mor ve Cengiz Ünder'in dönüşü önemli. İnşallah sağ salim aramıza dönerler."

  • Fenerbahçe
  • Teknik Direktör
  • Emre Mor Cengiz Ünder dönüşü

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