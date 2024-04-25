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Spor

İsmail Kartal'dan derbi önce kritik hamle!

Beşiktaş derbisinin provasını yapan Fenerbahçe'de sistem değişiyor. İsmail Kartal, Beşiktaş ile oynanacak derbiye 4-4-2 sistemiyle çıkacak.

Takvim25 Nisan 2024 Perşembe 13:07 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan derbi önce kritik hamle!
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Son lig maçında Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbiye odaklandı.

4-4-2 PLANI

Sarı- lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, cumartesi günü oynanacak derbiye 4-4-2 sistemiyle çıkmayı planlıyor.

Antrenmanlarda bunun denemesine yapan Kartal'ın Michy Batshuayi-Edin Dzeko forvet hattıyla maça çıkması bekleniyor.

Tecrübeli teknik adamın dev maçta Dusan Tadic'i yedek kulübesine çekeceği ve Cengiz Ünder ile maça başlayacağı konuşuluyor. İsmail Kartal, derbide savunma hattında değişiklik yapmayı düşünmüyor.

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