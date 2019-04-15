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İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e olay sözler

Fatih Terim'in Kadıköy'de kazanılan şampiyonluk göndermesine İsmail Kartal'dan tepki geldi. Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal, Fatih Terim'e 'o gün hangi şartlarda nasıl şampiyon olduğunuzu bizler biliyoruz' göndermesinde bulundu.

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Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal, Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklamalara sert cevap verdi.
 
İsmail Kartal, Fatih Terim'in Kadıköy'de yaşanılan şampiyonlukla ilgili olarak söylediği sözlere tepki gösterirken "3 Temmuz süreci, Aykut Hoca ile beraber, o günkü başkanımız, bugünkü başkanımızın yönetimde olduğu dönemlerde çok zor zamanlar geçirdik. O günleri yaşayan insanlar olarak bunlar anlatılacak şeyler değil. Çok karanlık günler yaşattılar bize. Fenerbahçemizi yok etmek istediler. Camiamızın ve taraftarlarımızın dik duruşu, bizlere inanması, hep birlikte bu mücadeleyi verdik. Yargıda da Türk adaleti kararını verdi ve Fenerbahçe oradan dimdik çıktı. Kurşunlanmamız dünyada ilk defa olmuş galiba, ilk bizim başımıza geldi. O günlerde yaşananların bedellerini Fenerbahçe hala ödemektedir. Hem başarı, hem ekonomik anlamda kulübümüz zor günler geçirdi. Biz lekeli, cüzzamlıymış gibi gösterildik. Biz kendimizi biliyorduk, bunu da her yerde dik durarak herkese anlattık. Birçok insan çok büyük mücadeleler var. Fenerbahçe gibi büyük bir çınarın ne kadar haklı, temiz olduğunu herkese gösterdik" ifadelerini kullandı.
 
Sabah

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