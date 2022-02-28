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Spor

İsmail Kartal'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması: 1.5-2 ay yok

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Şubat 2022 Pazartesi 23:12 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 23:12
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maç sonu konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Kazanmaya gelmiştik. Sezon sonuna kadar, Fenerbahçe olarak kendimize yakışır bir yerde ligi tamamlamak istiyoruz. İlk yarı 2-3 yapabilirdik. Daha sonra rakip denge kurdu. İki takıma da üç puan lazımdı. Arkada büyük boşluk bıraktılar, biz de Mert, Serdar, Pelkas ve Valencia'yı aldık. Golden önce 3-4 net pozisyonumuz var. Son pasları doğru yapsak, gol bulurduk. Her iki takım da 125'er km koştu. Kasımpaşa ligde son 10 maçta bir tek Trabzonspor'a ve bize kaybetti. Bizim bir oyun gücümuz var." dedi.

İsmail Kartal, "Kazandığımız için çok mutluyum. Kulübedeki herkes, sahadaki arkadaşlarına destek verdi. Trabzonspor maçı öncesi çok büyük moral oldu." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"FERDİ 1.5-2 AY YOK"

Sakatlığı olan oyuncularla ilgili gelen soru üzerine İsmmail Kartal, "Ferdi Kadıoğlu 1.5-2 ay yok. Filip Novak'ın ne zaman döneceği belli değil." açıklamasını yaptı.

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