Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta iç sahada Alanyaspor ile berabere kalarak zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Sarı-Lacivertliler, Rize deplasmanında hata yapmak istemiyor.

SARI-LACİVERTLİLER ÇOK ÜSTÜN

Fenerbahçe, son dönemde Rizespor ile oynadığı maçlarda rakibine büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Sarı-Lacivertliler, son 9 resmi karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Rizespor, güçlü rakibini en son Eylül 2018'de sahasındaki mücadelede 3-0'lık skorla mağlup etmişti. İki takım arasındaki toplam 43 lig maçında ise 28 kez Fenerbahçe, 7 defa Rizespor kazandı, 8 mücadelede ise puanlar paylaşıldı.

RİZESPOR EVİNDE FARKLI

Karadeniz ekibi, bu sezon İlhan Palut yönetiminde son derece başarılı sonuçlar aldı. 36 puanı bulunan Rizespor'un hedefi ligi ilk 4 içinde bitirip Avrupa bileti almak. Fenerbahçe ilk yarıda Kadıköy'deki maçta rakibini 5-0 kazanmıştı. Ancak Rize, evinde çok daha başarılı. Karadeniz ekibi, 13 maçta 27 puan toplayarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından en başarılı iç saha karnesine sahip takım oldu.

İSMAİL KARTAL: DEPLASMAN KARNEMİZ ORTADA

İsmail Kartal, zorlu Rizespor mücadelesi öncesi öğrencilerine son moral konuşmasını yaptı.

"Alanyaspor'a karşı fazla pozisyon vermedik ama 2 gol yiyerek puan kaybettik. Bu, her zaman olmaz. Rizespor özellikle evinde çok tehlikeli bir takım. Ancak bizim de deplasman karnemiz ortada. Hem şampiyonluk yarışında yola tüm gücümüzle devam etmek hem de taraftarımızdan özür dilemek için galip gelmemiz şart. Bu konuda size güvenim tam. Kazanalım ve moralli bir şekilde İstanbul'a geri dönelim."