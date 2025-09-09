Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe ayrıca, Gökhan Gönül'ün Tedesco'nun yardımcısı olarak görev alacağını duyurdu.

Bu kararın resmileşmesinin ardından İsmail Kartal'dan açıklama geldi. İsmail Kartal kendisi hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"ASILSIZ HABERLER VAR"

"Fenerbahçe'mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur."

"CEVAP HAKKIMI SAKLI TUTTUM"

Fenerbahçe'nin bir evladı olarak, seçim sürecini dikkate alarak şu ana kadar sessiz kaldığını söyleyen Kartal, "Cevap hakkımı saklı tuttum. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım." sözleriyle açıklamasını noktaladı.