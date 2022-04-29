İsmail Kartal'dan ilk 11'de 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Kartal, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada sarı kart cezalısı Kim Min-jae, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Miguel Crespo ve henüz tam hazır olmayan Bright Osayi-Samuel'i görevlendiremedi.

Deneyimli teknik adam bu isimlerin yerine Marcel Tisserand, Luiz Gustavo ve Nazım Sangare'yi ilk 11'e sürdü.

Fenerbahçe'de Gaziantep FK karşısında kalede Altay Bayındır görev alırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu. Orta sahada Luiz Gustavo ile Miha Zajc forma giyerken, hücumun sağında İrfan Can Kahveci, ortasında Mert Hakan Yandaş, solunda ise Diego Rossi şans buldu. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında yine Serdar Dursun forma giydi.

Kulübede ise Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Arda Güler, Filip Novak, Emir Ortakaya, Yusuf Kocatürk ve Burak Kapacak forma bekledi.