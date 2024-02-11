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Spor

İsmail Kartal'dan kadro tercihi açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

11 Şubat 2024 Pazar 18:41 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan kadro tercihi açıklaması!
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

Kupanın ardından rotasyon yaptığım için, kupada çok fazla şans vermediğim, dinlendirdiğim oyuncularla birlikte en iyi şekilde hazırlandık. Alanyaspor deplasmanda iyi hücuma çıkabiliyor. Biz de kendi evimizde kazanmak için gerekli çalışmaları yaptık. İyi oyun, iyi mücadeleyle 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Alanyaspor'un taktik anlayışına göre hamlelerimiz olacak. İyi bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum.

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