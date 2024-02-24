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Spor

İsmail Kartal'dan maç sonu açıklaması: Farklı kazanabilirdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa maçından sonra değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli hoca, 'İlk yarıda çok net pozisyonlarımız var. Bunlardan bir tanesini atsak, farklı kazanabilirdik. Devre öyle bitti, hamle yapmaya hazırlanırken gol yedik.' sözlerini sarf etti.

24 Şubat 2024 Cumartesi 21:49 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan maç sonu açıklaması: Farklı kazanabilirdik
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Maçtan önce de söylediğim gibi, Kasımpaşa son haftalarda formda bir takım, dirençli bir takım. Zor geçeceğini tahmin ediyorduk. İlk yarıda çok net pozisyonlarımız var. Bunlardan bir tanesini atsak, farklı kazanabilirdik. Devre öyle bitti, hamle yapmaya hazırlanırken gol yedik. Bunu da anlatmıştık.

Golle birlikte hamlelerimizi yaptık. Rakibin daha fazla üzerine giderek direnç koyduk. Taraftarımızla yaptığımız görüşmede, bundan sonra ilk dakikadan son dakikaya kadar takımı desteklemeleri konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. 3 puan çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu akşamki galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum.

Fred bu hafta takımla antrenmanlara başlıyor. İlk yarıda istediğimiz çıkışları yapamadık. İkinci yarıda istediğimizi yaptık. Bir tane gol pozisyonları var. Onun haricinde pozisyon vermedik. Bu da bizim için çok önemli.

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