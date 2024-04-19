Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltılarda elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

"ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK"

Maça muhteşem taraftarımızın önünde çok iyi başladık. İlk devre çok tempoluyduk ve istediğimiz golü bulduk. İkinci yarıda da üstünlük bizdeydi. Sonuçta ikinci golü bulamadık ve oyuncularım stres yaptı. Maç uzatmalara gidince zorunlu değişiklikler yaptık. Değişikliklerle ikinci, üçüncü golü bulup tur atlamak istiyorduk. Sonuçta penaltılarla elenmek kötü oldu. Ortaya koyduğumuz mücadeleden dolayı takımıma teşekkür ediyorum. Turu geçmeyi hak etmiştik. İkinci golü bulamadık, tutu geçemememizin sebebi bu ikinci golü bulamamak."

"EN İYİ PENALTICILARIMIZLA KAYBETTİK"

"Uzatmalarda Szymanski'ye kramp girdi, Becao'nun kasığında problem oldu. Fred uzun bir dönem sakattı, onu da korumak ve dinlenmiş oyuncularla oynamak istedik. Sonuçta iş penaltılara geldi. En iyi penaltı atan oyuncularımız kaybetti. Tadic, Bonucci, Cengiz hep yüksek oranla penaltı atan oyuncular. Maalesef bugün başarılı olamadılar, üzgünüz."



"Bazen yaptığınız değişikliler ile oyuna etki edersiniz bazen verim alamazsınız. Bu futbolun içinde olan bir şey."