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  • İsmail Kartal'dan maç sonu çarpıcı açıklamalar! ''Sakin olun bize güvenin, Fenerbahçe şampiyon olacak''
Spor

İsmail Kartal'dan maç sonu çarpıcı açıklamalar! ''Sakin olun bize güvenin, Fenerbahçe şampiyon olacak''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde Alanyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, 'Sakin olun bize güvenin, Fenerbahçe şampiyon olacak' ifadelerini kullandı.

11 Şubat 2024 Pazar 21:39 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan maç sonu çarpıcı açıklamalar! ''Sakin olun bize güvenin, Fenerbahçe şampiyon olacak''
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Maça iyi başladıklarını söyleyen Kartal, "Maçı kazanmayı çok istiyorduk. İyi başladık. Maç başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Oyuncular ve taraftarlar, çok coşkulu ve istekliydi. Fakat, 2 kere kalemize geldiler ve 2'si de gol oldu. 2-1 öne geçtik. Orada oyunun temposunu düşürmeliydik." dedi.

2-1 öne geçtikten sonra tempoyu düşürmeleri gerektiğini söyleyen Kartal, "Bu bir puan maçı, şampiyonluğa oynuyoruz. 3 ve 4'ü atmak için oynamalıyız ama çok erken gol yedik. Birazcık tempoyu düşürüp rakibi kontrol altına alabilseydik 3 puanla ayrılabilirdik. Olmadı. Rakip de iyi mücadele etti. Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz." sözlerini sarf etti.

Ligde şampiyonluğa ulaşabileceklerini söyleyen tecrübeli hoca, "Biz sonuna kadar yarışın içinde olacağız, bırakmayacağız. Taraftarlarımız sakin olsunlar, bize güvensinler. Bugüne kadar nasıl güvendilerse bundan sonra elimizden gelenin en iyisini yapıp mutlu sona ulaşabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Rakibin çok fazla süreye oynadığını belirten Kartal, "Berabere kaldık tamam, rakip iyi mücadele etti ama maalesef buraya hangi takım gelirse gelsin yerden kalkmıyorlar. Sürekli oyun hızımızı yavaşlatıyorlar, oyunu durduruyorlar. Hakemleri uyardığımız halde bu şekilde. Bunlara müdahil olmak istemedikleri için... " dedi.

Ryan Kent için konuşan antrenör, "Ryan Kent bizim oyuncumuz. Avrupa kadromuza aldık. Türkiye Ligi kadromuz için de 48 saat içinde TFF'ye bir kadro vereceğiz. Şu anda 15 yabancı oyuncumuz var, 1'ini çıkartmamız gerekecek. Ekibimle beraber bir değerlendirme yapıp kimi kadroya yazmayacağımız konusunda kararımızı vereceğiz." sözlerini dile getirdi.

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