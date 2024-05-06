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  • İsmail Kartal'dan maç sonu çarpıcı açıklamalar! ''Matematiksel olarak hala yarıştayız''
Spor

İsmail Kartal'dan maç sonu çarpıcı açıklamalar! ''Matematiksel olarak hala yarıştayız''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 0-0 sona eren Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, açıklamalarında, 'Matematiksel olarak hala yarıştayız' sözlerine yer verdi.

6 Mayıs 2024 Pazartesi 22:47 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan maç sonu çarpıcı açıklamalar! ''Matematiksel olarak hala yarıştayız''
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk oldu. Karşılaşma 0-0'lık skorla berabere tamamlandı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

"Bugün maça iyi başladık. Aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç tane pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı yaptığımız değişiklerle bir an önce gol atıp öne geçmeyi hedefliyorduk. Oyuncularım, maç boyunca ellerinden geleni yaptılar. Sorumluluk bana aittir. Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz. Önümüze bakıyoruz. Ümitle alakalı bir şey söyleyemeyiz ama matematiksel olarak içinde olduğumuz sürece son maça kadar gideceğiz."

BASIN TOPLANTISI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, golü bulamadıkları için tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirterek, 'Buraya kazanmak için gelmiştik. Maçın başından, sonuna kadar üstün oynayan taraf bizdik. Çok net pozisyonlarımız da vardı. Neredeyse rakibe pozisyon da vermedik. Bu akşam oyuncularım elimden gelen her şeyi yaptılar. Sadece biz, bir golü bulamadık. Bunun için buradaki sorumluluk bütün bana aittir. Önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

SORU ALMADI!

İsmail Kartal, 30 saniye süren toplantının ardından gazetecilerden soru almadan basın toplantısından ayrıldı.

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