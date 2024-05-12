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Spor

İsmail Kartal'dan maç sonu Galatasaray açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından, 'Çok daha farklı kazanabilirdik. Sürekli gol aradık. Oyuncularımı tebrik ederim. Güzel bir galibiyet elde ettik ve yolumuza devam ediyoruz' sözlerini kullandı.

12 Mayıs 2024 Pazar 21:33 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan maç sonu Galatasaray açıklaması!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor karşılaşmasının ardından konuştu. İşte o sözler...

"BUNU TAHMİN EDİYORDUM"

"Sahaya çıkan bütün oyuncularıma güveniyorum. İyi futbolla maçı kazanacağımızı tahmin ediyordum."

"DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

"Hafta içi bunu idmanda gördüm. Çok daha farklı kazanabilirdik. Sürekli gol aradık. Oyuncularımı tebrik ederim. Güzel bir galibiyet elde ettik ve yolumuza devam ediyoruz."

MAÇ ÖNCESİ KONUŞMASI

"Maç öncesi sahada toplanıp ne konuştunuz?"

İsmail Kartal: "Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermek için, taraftarları mutlu etmek için en iyisini yapmamız gerektiğini söyledim. Onlar da elinden geleni yaptı."

GALATASARAY DERBİSİ

"İyi oyuncularımız var. Sakatlıktan çıkanlar var. Pazartesi sabahından itibaren Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız."

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