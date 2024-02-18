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Spor

İsmail Kartal'dan maçı çeviren radikal hamleler

İsmail Kartal dün akşam geriye düştüğü maçtan 3-1'lik skorla ayırmayı başardı ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ancak alınan bu sonuçta deneyimli çalıştırıcının ilk yarının başında yaptığı değişiklikler etkili oldu.

18 Şubat 2024 Pazar 11:04 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan maçı çeviren radikal hamleler
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İsmail Kartal, Rizespor mücadelesinde Alanyaspor karşılaşmasına göre tek değişiklik yaptı. Başarılı teknik adam, Mert Müldür'ü yedek soyundururken yerine Jayden Oosterwolde'ye şans verdi. Sarı-Lacivertliler'de Fred ve Joshua King, maç eksiği olan Rodrigo Becao ile Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü mücadelede, hocası İsmail Kartal'ın sihirli dokunuşlarıyla mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

SERDAR DURSUN GOLLE DÖNDÜ!

Sezona Fenerbahçe ile başladıktan sonra Fatih Karagümrük'e kiralanan Serdar Dursun, ara transfer döneminde takıma geri dönmüştü. Serdar, Sarı-Lacivertli formayla dönüşünden sonraki ilk maçına Çaykur Rizespor maçının ikinci devresinin başında çıktı. Oyuna girdikten sadece 2 dakika sonra İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahası içerisinde takımına beraberliği getiren tecrübeli forvet, büyük bir mutluluk yaşadı. Rize'ye karşı daha önce 2 hat-trick'i bulunan Serdar, Karadeniz ekibine karşı 5. maçında 8. golüne (Ligde en çok gol attığı takım) ulaştı. Karagümrük formasıyla bu sezon 24 maçta 3'ü kupada olmak üzere 6 gol ve 1 asistle oynayan 32 yaşındaki forvet, Fener formasıyla daha önce rakip fileleri geçen sezonun 16. haftasında Kadıköy'de 4-0 kazanılan Hatayspor mücadelesinde kaydetmişti.

RADİKAL HAMLELER...

Kartal, ilk devrede öğrencileriyle birlikte zorlansa da ikinci yarıda mücadeleye ağırlığını koydu. 62 yaşındaki çalıştırıcı, ilk yarısını geride kapattığı maçta ikinci yarıya 3 değişiklikle birden başladı. Kartal'ın öğrencileri, zorlu 90 dakikadan galip ayrılmayı başardı.

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