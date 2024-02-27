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Spor

İsmail Kartal'dan mağlubiyet açıklaması!

MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, 'Oyuncularımla konuştum, bundan ders çıkartacağız.' sözlerini sarf etti.

27 Şubat 2024 Salı 23:48 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan mağlubiyet açıklaması!
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

Biz buraya iddialı gelmiştik. Oyunun başında Cengiz'le bulduğumuz pozisyonu gol yapabilseydik o moralle başka şeyler olabilirdi. Sonuçta biz bugün kaybettik. Bu sezon hiç olmayan bir şekilde tepki gösteremeden kaybettik. Oyuncularımla konuştum, bundan ders çıkartacağız. Bundan önce berabere kaldığımız maçlarda futbol oynayan bir takımdık ama bugün bu olmadı. Tekrar bıraktığımız yerden devam edeceğiz. En iyi şekilde Hatayspor maçına hazırlanacağız.

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